Почти 70 медицинских исследований уже провели референс-центры Вологодчины

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о работе городских референс-центров лучевой диагностики, которые созданы и действуют в Вологде и Череповце.

«Вологжане проходят КТ, МРТ, флюорографию, маммографию в ЦРБ по месту жительства, а снимки в течение часа обрабатывают специалисты в крупных городах. С момента открытия двух референс-центров составлено и выдано 69 заключений. В год в Череповце смогут обрабатывать свыше 50 тысяч снимков, в Вологде – более 106 тысяч снимков. Так мы значительно ускорим получение информации, важной для сохранения здоровья жителей даже в самых отдаленных уголках области, и отчасти решим проблему дефицита узкопрофильных специалистов», – сказал Георгий Филимонов.

Рентгенологические референс-центры – это подразделения, где проверяют и подтверждают результаты исследований, поступающих из медицинских учреждений Вологодской области. В июне они начали работать в тестовом режиме, а с июля функционируют полноценно круглосуточно.

В частности, референс-центры лучевой диагностики работают на базе Вологодской областной детской клинической больницы в Вологде и Вологодской областной больницы № 3 в Череповце. Так, череповецкий референс-центр обслуживает жителей западных муниципалитетов региона, а снимки жителей восточных округов перенаправляют в вологодский референс-центр.

В этом году региональную сферу здравоохранения ждет масштабная модернизация. На ее развитие направлены рекордные 45,1 миллиарда рублей. Средства, в том числе, предусмотрены на реализацию проектов Губернаторской программы «Стратегия 2.0» и достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал Президент.