В Госдуму внесен законопроект о борьбе с "потребительским экстремизмом"

Депутат Госдумы Роман Лябихов внес законопроект, направленный на борьбу с "потребительским экстремизмом".

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Он отмечает, что предусмотренный законом о защите прав потребителей механизм возврата и замены технически сложного товара, а также взыскиваемые по решению суда чрезмерные штрафы породили "потребительский экстремизм", что губительно сказывается на всей отрасли. И предлагает установить возможность взыскания штрафа за неудовлетворение требований потребителя не в его пользу, а в доход федерального бюджета. Это позволит сократить злоупотребления правами.

Также предлагается в отношении продавцов (изготовителей, исполнителей, импортеров, уполномоченных организаций) технически сложного товара, стоимость которого превышает десять МРОТ, снизить размер штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке до 10%. Это будет и гарантом соблюдения прав потребителей, и придаст реальный характер обязательствам продавцов, но исключит возможность взыскания с них чрезмерных штрафов.

Еще одна мера: возможность отказа от исполнения договора и возврата денег, замены технически сложного товара, стоимость которого превышает десять МРОТ, по истечении 15 дней со дня его передачи потребителю.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что Госдума рассмотрит несколько законопроектов по борьбе с "потребительским экстремизмом" при строительстве жилья, который стал набирать обороты.

Согласно опросу ЮMoney, 52% покупателей периодически возвращают товары. При этом 59% предпочитают получить назад свои деньги, а не товар на замену. Возможности для возвратов расширяются, торговые площадки стали более гибкими в части возвратов. В этом году, по оценке крупных логистических компаний, россияне стали возвращать товары на маркетплейсах на 17% чаще.