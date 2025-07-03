В Курской области погиб замкомандующего ВМФ России генерал Гудков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели генерал-майора, Героя России и Приморья, заместителя главнокомандующего ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) Михаила Гудкова.

Офицер погиб в Курской области, выполняя долг вместе со своими однополчанами.

"Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев", - написал Кожемяко в своём telegram-канале.

Деталей он не привёл.