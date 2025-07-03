Суд определит судьбу мажоритарного пакета акций "Южуралзолота" 8 июля

Суд в Челябинске назначил на 8 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры по изъятию в пользу государства доли депутата Константина Струкова в компании "Южуралзолото" (ЮГК).

Ранее стало известно, что надзорное ведомство ходатайствует о национализации пакета акций, принадлежащего зампреду Заксобрания Челябинской области Константину Струкову, обвиняя совладельца в незаконных действиях по приобретению актива.

Между тем, на старте сегодняшних торгов на фондовом рынке акции "Южуралзолота" теряли в цене более 17% на новостях о претензиях прокуратуры.

В Центральном банке России считают, что миноритарные акционеры, купившие ценные бумаги компании на бирже, не должны пострадать.

Струкову в ЮГК принадлежит 67,85% акций, еще 22% - у управляющей инвесткомпании АО "ААА Управление Капиталом", в свободном обращении находятся 10,15% акций.

"Государство имеет право и должно защищать свои интересы в том случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия. Поэтому мы никоим образом не оспариваем, не комментируем действия Генеральной прокуратуры, которая в соответствии со своими полномочиями осуществляет действия по возврату собственности государству", - заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы [акциям ЮГК, которыми они владеют]. Но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены", — цитирует Чистюхина "РБК Инвестиции". Он напомнил, что у компании были и облигационные выпуски, по которым необходимо обеспечить выполнение всех обязательств.