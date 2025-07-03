На стенде Екатеринбурга на "Иннопроме" представят десятки событий

Стенд Екатеринбурга на выставке "Иннопром" представит более 50 событий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сам стенд разместится в третьем павильоне. Главной станет панельная сессия о роли муниципалитетов в достижении технологического лидерства страны. Как уточнили в мэрии, событие оказалось настолько востребованным, что его включили в федеральную деловую программу, поэтому обсуждение пройдет не в павильоне, а в конгресс-центре.

Одновременно на стенде состоятся две дискуссии – "Кадры для технологического лидерства" и "Подготовка инженерных кадров: синхронизация целей", посвященные обучению специалистов. Также пройдут "круглый стол" "Промышленный диалог: Россия – ОАЭ", беседы о туризме и включении производств в культуру.

В отдельной зоне предприятия и учреждения подпишут договоры о сотрудничестве. Екатеринбург заключит три соглашения: по внедрению цифровых технологий в сферу транспорта, проведению форума "Города России" и подготовке специалистов. В дополнение на стенде представят выставку 50 единиц продукции от 24 предприятий и учреждений города.

Напомним, выставка "Иннопром-2025" пройдет с 7 по 10 июля. На этой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел оргкомитет по подготовке к мероприятию.