В Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение

Синоптики предупредили о необычном для июля погодном явлении в Санкт-Петербурге – возможном июльском наводнении. Об "историческом моменте для города" сообщил главный синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение. Как уже указывал, за всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени", - рассказал синоптик.

По его словам, завтра утром начнется шквалистый западный ветер с порывами до 20 м/с. Наводнение начнется также утром, пик его придется уже на послеобеденное время. Максимум подъема воды во время наводнения составит 170-190 см.

Из-за подъема воды, как ожидается, будет закрыта дамба в акватории Невской губы, но в Неве и каналах все равно поднимется уровень воды, этому будет способствовать сильный ветер.