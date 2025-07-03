Численность молодежи на Дальнем Востоке сократилась на треть за 10 лет

03 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Численность молодежи на Дальнем Востоке сократилась на треть за 10 лет

Численность молодежи в возрасте от 17 до 30 лет в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) уменьшилась на 31% по сравнению с 2014 годом. Такие данные приведены в сборнике "Образовательные маяки Дальнего Востока: роль вузов и колледжей в обеспечении демографической устойчивости округа", изданном ВШЭ.

В исследовании отмечается, что Дальний Восток - это территория особого внимания со стороны государства по понятным геополитическим причинам. Однако его население сокращается быстрее, чем население других округов, притом что он и так заселен очень слабо. В нем проживают менее 8 млн человек из 146 млн - всего 5% населения страны, хотя округ занимает более 40% площади России. За 10 последних лет общая убыль населения ДВФО составила почти 5%. За это время Забайкальский край выбыл из числа субъектов с миллионным населением, хотя в него вошла Якутия, которая стала единственным субъектом, где население немного увеличилось.

Важнейшим является сокращение численности молодежи. А численность возрастной группы 17-30 лет уменьшилась на 31%, что хуже, чем в целом по России (29%). Это отражает острый демографический сдвиг, сопряженный с вымыванием ключевых возрастных групп, отвечающих за репродуктивную и экономическую активность в регионе. Только с 2018 года наметилась положительная тенденция в младшей когорте: численность населения в возрасте 17-20 лет в округе начала увеличиваться (последствие роста рождаемости 2000-х). Это создает демографическое окно возможностей - временной отрезок, в течение которого можно направить усилия на социально-экономическое оживление. Будет ли оно использовано?

Проблема в том, что после 20 лет люди уезжают в западные регионы России. Именно возрастная группа 20-30 лет наиболее активно покидает Дальний Восток. Система образования не дает им шансов на реализацию себя. Главный риск - продолжение утраты "человеческого капитала" в депрессивных субъектах округа. Высока вероятность, что многие молодые люди будут покидать регион после окончания школы или колледжа, не находя на месте достойных условий для жизни и самореализации. Необходимо создавать механизмы закрепления молодежи: это касается как доступности жилья, так и создания устойчивых образовательных и профессиональных траекторий - от первого рабочего места до поддержки молодых семей. Без подобных шагов даже прирост численности молодежи ничего не даст, и окно возможностей закроется.

Несмотря на наличие ведущих вузов (в том числе федерального уровня), система высшего образования в ДВФО не выполняет в полной мере функцию "якоря" для молодежи. Более трети выпускников школ уезжают из региона и, как правило, не возвращаются. Властям нужно задуматься над сохранением талантов, развитии программ с высокой добавленной стоимостью, говорится в исследовании.

Авторы отмечают, что проблемой является слабая координация вузов и колледжей. Последние стали главной кузницей кадров и показывают хорошие результаты. Особенно популярны медицина, ИТ и инженерные направления. Например, на Сахалине количество поступающих на электротехнические специальности выросло вдвое. У вузов же, наоборот, строятся новые кампусы, но не хватает абитуриентов из числа местных выпускников, которые едут за высшим образованием в Центральную Россию.

Накануне стало известно, что миграционный отток на Дальнем Востоке в 2024 году впервые за много лет сменился миграционным приростом. Жить и работать в макрорегион приехало на 24 тыс. человек больше, чем покинуло его. Такие данные озвучены в ходе X всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая прошла в Улан-Удэ.

Теги: молодежь, население, дальний восток


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети