Численность молодежи на Дальнем Востоке сократилась на треть за 10 лет

Численность молодежи в возрасте от 17 до 30 лет в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) уменьшилась на 31% по сравнению с 2014 годом. Такие данные приведены в сборнике "Образовательные маяки Дальнего Востока: роль вузов и колледжей в обеспечении демографической устойчивости округа", изданном ВШЭ.

В исследовании отмечается, что Дальний Восток - это территория особого внимания со стороны государства по понятным геополитическим причинам. Однако его население сокращается быстрее, чем население других округов, притом что он и так заселен очень слабо. В нем проживают менее 8 млн человек из 146 млн - всего 5% населения страны, хотя округ занимает более 40% площади России. За 10 последних лет общая убыль населения ДВФО составила почти 5%. За это время Забайкальский край выбыл из числа субъектов с миллионным населением, хотя в него вошла Якутия, которая стала единственным субъектом, где население немного увеличилось.

Важнейшим является сокращение численности молодежи. А численность возрастной группы 17-30 лет уменьшилась на 31%, что хуже, чем в целом по России (29%). Это отражает острый демографический сдвиг, сопряженный с вымыванием ключевых возрастных групп, отвечающих за репродуктивную и экономическую активность в регионе. Только с 2018 года наметилась положительная тенденция в младшей когорте: численность населения в возрасте 17-20 лет в округе начала увеличиваться (последствие роста рождаемости 2000-х). Это создает демографическое окно возможностей - временной отрезок, в течение которого можно направить усилия на социально-экономическое оживление. Будет ли оно использовано?

Проблема в том, что после 20 лет люди уезжают в западные регионы России. Именно возрастная группа 20-30 лет наиболее активно покидает Дальний Восток. Система образования не дает им шансов на реализацию себя. Главный риск - продолжение утраты "человеческого капитала" в депрессивных субъектах округа. Высока вероятность, что многие молодые люди будут покидать регион после окончания школы или колледжа, не находя на месте достойных условий для жизни и самореализации. Необходимо создавать механизмы закрепления молодежи: это касается как доступности жилья, так и создания устойчивых образовательных и профессиональных траекторий - от первого рабочего места до поддержки молодых семей. Без подобных шагов даже прирост численности молодежи ничего не даст, и окно возможностей закроется.

Несмотря на наличие ведущих вузов (в том числе федерального уровня), система высшего образования в ДВФО не выполняет в полной мере функцию "якоря" для молодежи. Более трети выпускников школ уезжают из региона и, как правило, не возвращаются. Властям нужно задуматься над сохранением талантов, развитии программ с высокой добавленной стоимостью, говорится в исследовании.

Авторы отмечают, что проблемой является слабая координация вузов и колледжей. Последние стали главной кузницей кадров и показывают хорошие результаты. Особенно популярны медицина, ИТ и инженерные направления. Например, на Сахалине количество поступающих на электротехнические специальности выросло вдвое. У вузов же, наоборот, строятся новые кампусы, но не хватает абитуриентов из числа местных выпускников, которые едут за высшим образованием в Центральную Россию.

Накануне стало известно, что миграционный отток на Дальнем Востоке в 2024 году впервые за много лет сменился миграционным приростом. Жить и работать в макрорегион приехало на 24 тыс. человек больше, чем покинуло его. Такие данные озвучены в ходе X всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая прошла в Улан-Удэ.