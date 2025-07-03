Глава Дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области стал полуфиналистом конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Руководитель Дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области Андрей Хан вышел в полуфинал V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". Из 23,5 тыс. участников в полуфинал отобраны 300 конкурсантов. Их ждёт интенсивная образовательная программа.

Андрей Хан возглавил учреждение осенью 2024 г. Коллектив выступает заказчиком и контролирует строительство в регионе крупных коммунальных объектов, сопровождает муниципалитеты по вопросам возведения и реконструкции необходимой инфраструктуры. Специалисты под его руководством ведут модернизацию коммунальных систем в подшефном Краснодонском округе ЛНР. Формируют планы ремонта, организуют отбор и контроль за работой подрядчиков, приемку работ. Для этого учреждение регулярно проводит обучение персонала и повышение квалификации.

С 2025 г. Дирекция коммунально-хозяйственного строительства наделена полномочиями по проведению строительного контроля в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция которых предусмотрены концессиями. Именно этой теме Андрей Хан посвятит проект, разработка которого является одним из конкурсных заданий.

"Участвую в конкурсе, чтобы пройти теоретические и практические испытания. Подобные конкурсы дают возможность расширить свой кругозор, познакомиться с новыми интересными людьми. А самое ценное — те знания и умения, которые я смогу приобрести, я буду использовать в своей работе. Желаю всем удачи на конкурсе. Проигравших не будет", - цитирует Хана информационный центр правительства Тюменской области.