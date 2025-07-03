В Биробиджане в жилой многоэтажке произошел взрыв газа

В Биробиджане в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

ЧП случилось на ул. Набережной, 36, в квартире на первом этаже. Горения не последовало, уточнили в ведомстве.

Мужчина, проживавший в квартире, где произошел взрыв, эвакуирован с ожогами. Его передали медикам.

В конце июня в Ивделе взорвался бытовой газ в многоквартирном доме. Погибли мужчина и женщина. Глава города объявил режим ЧС. Выяснилось, что пара, в чьей квартире произошел взрыв, пользовалась газовыми баллонами из-за долгов по ЖКХ.