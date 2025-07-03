Илон Маск предложил отправить МКС на пенсию

Илон Маск в очередной раз заявил об интересе к Марсу. "Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал предприниматель в своем аккаунте в X (соцсеть заблокирована в РФ).

Пока ни у кого на Земле нет необходимых технологий для обеспечения полета человека на Марс, в том числе и у самого Маска, который мечтает колонизировать красную планету.

Впрочем, с первой частью его высказывания согласны в Роскосмосе: Россия намерена поэтапно выйти из проекта Международной космической станции и построить свою собственную орбитальную станцию, которая, впрочем, скорее всего будет работать в автоматическом режиме (по крайней мере, пока не планируется, что там постоянно будут находиться экипажи).

Компания Маска SpaceX преуспела в освоении ближнего космоса, но проект корабля Starship и тяжелой ракеты Super Heavy пока идет не так гладко: достичь стабильного результата при испытаниях не получается.