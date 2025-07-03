Депутата думы ХМАО, назвавшего Югру исторической родиной узбеков, лишили зарплаты

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании решили лишить зарплаты Халида Таги-Заде, который "прославился" словами о том, что округ – историческая родина узбеков. Принято предложение "прекратить осуществление им депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе".

"У меня вопрос к Халиду Баюкога оглы. Этимологически что значит слово депутат?" - спросил во время обсуждения темы депутат думы Михаил Сердюк.

Депутат ответил, что вопрос не относится к теме, поэтому отвечать он не будет.

"Есть такой принцип: закон обратной силы не имеет. Данный закон, на основании которого будет принято постановление, принят 10 июня, вступил в силу 20 июня. Принцип гарантирует, что люди не могут отвечать за поступки, совершённые до принятия закона, если решение ухудшает положение человека. Лишение зарплаты ухудшает моё положение – у меня есть семья, дети", - сказал депутат.

Он отметил, что причиной лишения является спорный факт о том, что он не прибыл на заседание думы из отпуска – трудовой кодекс позволяет соглашаться приезжать или нет. Депутат Михаил Селюков спросил, в чём нарушение Таги-Заде. Депутат Василий Филипенко ответил, что он не участвовал в заседании комитета, между заседаниями "занимается другими делами", не выполняя функции депутата. Депутат Михаил Сердюк отметил, что слово "депутат" значит "обдумывать, взвешивать". То есть надо думать, что говоришь.

"Один депутат своими высказываниями, неуёмным желанием хайпануть смог сотрясти социальные сети. Предатели раскачали эту тему, показывая, что в Югре нет единства. Вы бросили тень не только на депутатов, но и правительство, жителей Югры. Могу давать, могу не давать оценку. Вас беспокоит единственное – зарплата. С депутатов спрос двойной. За то, что прозвучало в стенах парламента, нам долго придётся отвечать перед людьми, это не этично и безграмотно", - сказал Сердюк.

Политик считает, что отвечать за слова Таги-заде придётся, в первую очередь, с моральной точки зрения.

"Я как уважающий законы коллега предлагаю глубоко изучить историю региона и страны, публично извиниться перед всеми жителями округа и страны. Если офицерская честь для вас – не пустой звук, предлагаю набраться смелости и сдать мандат", - сказал Сердюк.

Депутат Александра Глотова полагает, что сложившаяся ситуация неоднозначна.

"Каждому депутату надо задуматься, как мы себя ведём. Мы – защитники населения", - сказала Глотова.

Депутат Михаил Селюков полагает, что, выступая в думе, надо думать, что говоришь. При этом надо самим также жить по закону.

"Мы лишили человека должности в комитете, сейчас лишаем зарплаты. Давайте сами исполнять законы. Письменного решения комитета, за что человек лишён зарплаты, нет", - сказал Селюков.

Спикер думы Борис Хохряков отметил, что сегодняшнее решение связано не с высказыванием, а с работой Таги-Заде в комитете. Потом слово взял Таги-Заде.

"У меня в мыслях не было кого-то оскорбить. Я не успел договорить: не все едут, чтобы присосаться к бюджету, кто-то едет с хорошими намерениями. Мысль была такая. Я люблю Россию, живу в ней 40 лет. Я на своей странице "ВКонтакте" разместил извинения. Если этого мало, ещё раз прошу прощения. Журналисты раскрутили мои мысли неправильно", - сказал Таги-Заде.

Борис Хохряков отметил, что отсылки к отсутствию злого умысла в данном случае неуместны. В итоге решение принято большинством голосов.

29 мая в думе Югры разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", - сказал Таги-Заде.