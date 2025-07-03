На выборы губернатора Пермского края заявились ещё три кандидата

На выборы губернатора Пермского края выдвинулись ещё три кандидата.

От регионального отделения всероссийской политической партии "Партия за справедливость!" в Пермском крае на выборы пошёл Максим Гашев, также заявки подали самовыдвиженец Александр Зинин и представитель "Коммунистической партии Коммунисты России" Михаил Дьячков. Кандидатам необходимо собрать подписи, сообщает избирательная комиссия Пермского края.

Процесс выдвижения продолжается до 4 июля до 18.00. Ранее документы подали действующий губернатор Дмитрий Махонин от "Единой России", кандидат от партии пенсионеров - пенсионерка и педагог Людмила Караваева, от партии КПРФ выдвинулась депутат заксобрания Прикамья Ксения Айтакова, от партии ЛДПР - депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" офицер запаса, глава благотворительного фонда "Добровольцы Донбасса" Вячеслав Лучников. Выборы губернатора Пермского края состоятся 12-14 сентября 2025 г.