Red Sea Airlines запускает рейс из Екатеринбурга в Египет

Борт египетской авиакомпании Red Sea впервые прибыл в аэропорт "Кольцово". Теперь авиаперевозчик будет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Египет каждый четверг.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, из уральской столицы в Шарм-эль-Шейх будет летать авиалайнер Boeing 737-800. Чартерная программа запланирована до 23 октября.

Red Sea Airlines — египетская частная авиакомпания, основанная в 2021 году, с главным офисом в Каире. Новую полетную программу из Екатеринбурга запустил международный туроператор One Click Travel.