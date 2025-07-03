"Ты должна была кричать". Прокурор высказал свое мнение о Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера

Несмотря на слезы и последнее слово Вероники Наумовой, сказанное в суде, прокурор считает, что опекунша покойного 6-ленего Далера не раскаивается в преступлении и должна понести наказание по всей строгости закона.

По словам госсоветника 2-го класса, прокурора Бориса Крылова, женщина в первую очередь как опекун должна была кричать "Беда случилась!", а не прятать тело в сумку, не хранить в гараже и не рассказывать всем, что "мальчик потерялся".

"Насколько же нужно быть хладнокровным человеком, чтобы спрятать тело ребенка в гараже и жить с этим. А теперь соотнесите это с тем, что она расплакалась в суде. Она человек с такой характеристикой, жесткой выдержкой. В суде она очень спокойно себя вела. Словно ничего и не произошло", - отмечает прокурор. Его слова передает "КП-Екатеринбург".

Он отметил, что Наумова, которая должна была стать матерью для мальчика, оставшегося без родителей всего в два года, вместо этого 2,5 года издевалась над ним. Прокурор утверждает, что против ребенка Наумовой было совершено более 60 преступлений. После гибели мальчика, она возвращалась к его телу и поспала кофе, чтобы нейтрализовать зловонье.

"Способы издевательств, которые были выбраны, не позволяют сделать иного вывода кроме как то, что эта женщина представляет особую опасность. И для окружающих, и для детей. Насколько должны быть глубоки и черны человеческие пороки, если женщина выплескивает на маленького ребенка весь этот ужас. А он даже не способен сообщить о своей беде. Он находился под постоянным гнетом и страхом. Дети из этой семьи вовлекались в совершения преступлений. Манипулируя каждым ребенком, она создавала атмосферу закрытости и невозможности привлечь внимание к этой проблеме изнутри семьи и снаружи", – отметил прокурор.

Стоит отметить, что Наумова так и не признала свою вину, заявив в последнем слове, что ей не за что извиняться. Единственное, о чем она сожалеет, что решила спрятать тело, вместо того, чтобы вызвать медиков и попытаться спасти мальчика, который, по ее словам, погиб, когда был в ванной наедине с сестрой. Крылов же отметил, что даже при совокупности всех доказательств, непризнание вины имеет значение при вынесении приговора. По его словам, только отягчающих обстоятельств было семь, среди которых особая жестокость, издевательства, мучения, а национальная ненависть к мальчику красной линией прослеживается на протяжении всей его короткой жизни.

Напомним, гособвинение настаивает на 25 годах колонии общего режима. Помимо этого, если суд удовлетворит ходатайство родного отца мальчика, Наумова должна будет выплатить ему 10 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор ей вынесут 28 июля.