В Заводоуковске начали благоустраивать Центральную площадь

В Заводоуковске начались работы по благоустройству Центральной площади. В ближайшее время эта территория значительно преобразится. Детали привёл в своём telegram-канале губернатор Александр Моор.

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Строители обновят дорожки, смонтируют сухой фонтан, установят навес с качелями, возведут многофункциональный центр с амфитеатром "Центр Колмакова". Появится событийная площадка. Закончить работы планируется в октябре. Это только часть работ, в планах реконструкция всей центральной улицы города – Первомайской.

Центральную площадь власти благоустраивают благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году Заводоуковск во второй раз стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил право на федеральное софинансирование.

"Уверен, в будущем обновленное общественное пространство станет еще одной визитной карточкой муниципального округа наряду с Центральным парком", - написал Александр Моор.

В августе 2024 г. глава Заводоуковска Светлана Касенова сообщила о том, что город стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.

"Реконструкции Центральной площади быть! Заводоуковск – победитель Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды", - написала глава города в своем telegram-канале.

Подведение итогов прошло в Калуге. На пленарной сессии "Малые города: создавая пространство семьи" выступил премьер-министр Михаил Мишустин.