В Петербурге девушка подложила взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге силовики задержали 23-летнюю девушку, которая, по версии ФСБ, готовила теракт в отношении сотрудника оборонного предприятия.

Спецслужба опубликовала кадры, на которых девушка подкладывает под внедорожник некий предмет. Затем ее задерживают, она рассказывает, что должна была за денежное вознаграждение проследить за этой машиной. И тут же она добавляет после вопроса оперативного сотрудника, что подкладывала в момент задержания какое-то устройство под машину.

В ФСБ добавили, что фигурантка могла выполнять задания украинских спецслужб и до этого эпизода.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.