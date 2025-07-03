03 Июля 2025
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Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: Новый промышленный кластер в Томской области повысит технологический суверенитет страны

Минпромторг России провел регистрацию промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы» в Томской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. Кластер объединил такие предприятия, как Туганский ГОК «Ильменит», «Сибирский титан», «Интергласс», Завод крупнопанельного домостроения ТДСК, «Энгра».

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Глава региона отметил, что теперь предстоит совместно с бизнесом развивать возможности кластера, повышать инвестиционные вложения, создавать новые рабочие места для жителей.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Кооперационные цепочки позволят оперативно разрабатывать и выводить на рынок новую продукцию, локализовать у нас в регионе производства с большим количеством рабочих мест для жителей – 1829 человек 2031 году", - отметил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Так, горно-обогатительный «Ильменит» (кластерообразующее предприятие) будет поставлять предприятию «Интергласс» кварцевый стекольный песок, который является основным сырьём для производства стеклянной продукции. Соответственно, производитель стекла обеспечит предприятия пищевой и технической промышленности стеклотарой ёмкостью от 0,1 до 1 литра. Также с помощью кварцевого песка ООО «Энгра» будет производить кремнекислотные наполнители для автомобильных шин.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«Сибирский титан» в рамках промышленного кластера станет площадкой производства пигментного диоксида титана. А ЗКПД ТДСК – тротуарной плиты для благоустройства территорий. 

"Новый кластер имеет большое значение в масштабах страны, поскольку позволит обеспечить технологический суверенитет России в титановом и цирконовом концентратах, на 50% закроет потребность российских производителей автомобильных шин в синтетическом диоксиде кремния, который ранее импортировался в Россию из Индии, Китая и Германии", - подчеркнул Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, промышленный кластер, цветные и редкоземельные металлы, рабочие места


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