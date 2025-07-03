Владимир Мазур: Новый промышленный кластер в Томской области повысит технологический суверенитет страны

Минпромторг России провел регистрацию промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы» в Томской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. Кластер объединил такие предприятия, как Туганский ГОК «Ильменит», «Сибирский титан», «Интергласс», Завод крупнопанельного домостроения ТДСК, «Энгра».

Глава региона отметил, что теперь предстоит совместно с бизнесом развивать возможности кластера, повышать инвестиционные вложения, создавать новые рабочие места для жителей.

"Кооперационные цепочки позволят оперативно разрабатывать и выводить на рынок новую продукцию, локализовать у нас в регионе производства с большим количеством рабочих мест для жителей – 1829 человек 2031 году", - отметил Владимир Мазур.

Так, горно-обогатительный «Ильменит» (кластерообразующее предприятие) будет поставлять предприятию «Интергласс» кварцевый стекольный песок, который является основным сырьём для производства стеклянной продукции. Соответственно, производитель стекла обеспечит предприятия пищевой и технической промышленности стеклотарой ёмкостью от 0,1 до 1 литра. Также с помощью кварцевого песка ООО «Энгра» будет производить кремнекислотные наполнители для автомобильных шин.

«Сибирский титан» в рамках промышленного кластера станет площадкой производства пигментного диоксида титана. А ЗКПД ТДСК – тротуарной плиты для благоустройства территорий.

"Новый кластер имеет большое значение в масштабах страны, поскольку позволит обеспечить технологический суверенитет России в титановом и цирконовом концентратах, на 50% закроет потребность российских производителей автомобильных шин в синтетическом диоксиде кремния, который ранее импортировался в Россию из Индии, Китая и Германии", - подчеркнул Владимир Мазур.