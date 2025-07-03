СМИ: Украина заявляет, что все поставки оружия из США прекращены

Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но США это отрицают, сообщает Economist.

Как пишет журнал, в Киеве считают, что это усилия администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.

Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявил, что Вашингтон не прекращал военную помощь Киеву. По его словам, было принято решение лишь по одному отдельному аспекту, что не должно отразиться на мирных переговорах по урегулированию конфликта.

Накануне сообщалось, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов. Пока поступает американская военная помощь, выделенная администрацией Джо Байдена.