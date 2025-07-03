Село в Воронежской области осталось без света после атаки БПЛА

Населенный пункт в Воронежской области остался без электроснабжения из-за атаки БПЛА.

"Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село", - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По его данным, пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбиты окна.

Кроме того, в Воронеже в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома.

Всего за ночь силами ПВО в Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 22 беспилотников.