Зарплаты российских футболистов завышены на 50% минимум - Карпин

Если в России госкорпорации перестанут финансировать футбольные клубы, то ничего страшного не случится, считает главный тренер национальной сборной и московского "Динамо" Валерий Карпин. По его мнению, сейчас, например, зарплаты российских футболисты в среднем завышены "на 50% минимум".

По мнению Карпина, клубы сейчас не так уж зависят от господдержки и вполне смогут существовать, если эти деньги убрать.

"Если убрать сейчас у каждого клуба или у тех, у кого она есть, господдержку (что подразумевается под господдержкой — это отдельный вопрос), клубы будут существовать, просто на другие средства. Возьмем, к примеру, европейский клуб, у которого бюджет €100 млн, из которых €80 млн — господдержка. Останется €20 млн. И, соответственно, на эти €20 млн клубу придется жить", - рассуждает Карпин в интервью РБК.

"Что произойдет? Разве клубы во всем мире не живут на €20 млн? В Финляндии клубы живут на €20 млн и даже на меньшие деньги. Я об этом и говорю. Что тогда случится? Просто у футболистов и тренеров не будет таких зарплат. Клуб не сможет приобретать иностранцев за те деньги, за которые приобретает сейчас, когда у него бюджет €100 млн. Но клубы никуда не денутся. Они останутся, только с меньшими бюджетами", - заключает специалист.