Лидер банды с автомойки в Каменске-Уральском скрывался от правоохранителей в Екатеринбурге

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности о новом задержанном по делу о зверствах на автомойке в Каменске-Уральском. Ранее сообщалось, что удалось задержать лидера банды, которая, по версии следствия, похищала и привозила подростков на автомойку, где избивала и вымогала деньги. В словах пострадавших уже выплывало имя "дядя Саша", которого, как выяснилось, и задержали накануне.

Как рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, 35-летний уралец, после того как всех участников банды стали отлавливать и арестовывать, решил "залечь на дно". Для этого он выбрал Екатеринбург, тайно снял квартиру в Верх-Исетском районе и арендовал автомобиль "Мазда". Однако, скрытность ему не помогла.

"Накануне, когда фигурант решил отправиться в очередную поездку, на улице Юмашева его задержали. Оказать сопротивление и ретироваться он не успел. Полиция доставила мужчину в органы СКР для допроса и дачи показаний. По двум статьям уголовного кодекса, по которым он фигурирует в качестве обвиняемого, предусмотрен срок от 6 до 15 лет лишения свободы", - рассказал Горелых.

Он также добавил, что до этого уралец уже был судим за причинение вредя здоровью средней тяжести, однако в тот раз мужчина избежал реального лишения свободы.

Напомним, следствие считает, что в июле обвиняемый вымогал деньги у молодого человека, в ноябре похитил подростка, а в декабре - еще двух. Сообщники уральца под его руководством перевозили школьников на автомойку на Карла Маркса, где их избивали. Некоторым пострадавшим обвиняемые предъявляли требования имущественного характера, то есть они действовали из корыстных побуждений.

Инцидент, ставший поводом для расследования, произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Сообщалось, что группа молодых людей похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли в автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждалось, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

Когда история получила огласку, было возбуждено дело и задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу.

Затем в этой истории вскрылись новые эпизоды и новые фигуранты. До этого был арестован бывший арендатор печально известной автомойки.