В Югре избран уполномоченный по правам коренных народов

Депутаты думы Югры утвердили в должности уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в округе. Решение принято сегодня на последнем перед каникулами заседании.

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, появление уполномоченного – финал большой работы по теме. Он сможет аккумулировать всю работу с коренными народами и координировать её.

Кандидатов Людмилу Алфёрову и Ивана Тарханова представил первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов. Потом оба выступили. Каждый отметил важность введения такой должности. Во время выступления Тарханов взял самоотвод, предложив избрать на пост Алфёрову. В итоге депутаты избрали её уполномоченным.

Должность учреждена в апреле. По словам директора департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Якова Самохвалова, её ввели ради защиты прав коренных народов. У уполномоченного будет четыре советника. Глава ассамблеи КМНС Еремей Айпин поддержал введение такого поста.