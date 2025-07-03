Мошенники продают фальшивые билеты на матч звезд мирового хоккея в Екатеринбурге

Аферисты стали продавать фальшивые билеты на хоккейный матч в Екатеринбурге с участием мировых звезд.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским УФСБ, 30 августа на "УГМК-Арене" запланирован матч звезд мирового хоккея The Magic Game. Его организует известный в прошлом нападающий и экс-капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк.

Однако мошенники уже сейчас продают несуществующие билеты по завышенным ценам – от 6 до 33 тысяч рублей. При этом официальный старт продаж еще даже не начался и ожидается не раньше середины августа.

Свердловчан призывают всегда проверять информацию через официальные источники, никогда не сообщать коды из SMS, а при малейших подозрениях немедленно обращаться в полицию.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Павел Дацюк был включен в Зал славы отечественного хоккея.