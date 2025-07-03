Замглавы Росгидромета арестовали по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы отправил под арест заместителя руководителя Росгидрометцентра Наталию Радькову, она стала фигуранткой дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что защита Радьковой подавала апелляцию на меру пресечения, но суд ее отклонил.

Подробности дела не раскрываются. Известно, что Радькова занимает свой пост уже более пяти лет.