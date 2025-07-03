Неизвестными взрывами под Житомиром полностью уничтожено предприятие

Вечером 2 июля на территории двух производственных объектов в Житомирской области произошли неизвестные, но очень мощные взрывы. Об этом заявил глава местной Глубочицкой общины Сергей Сокальский.

Оба взрыва произошли на одном предприятии – оно полностью уничтожено. Также полностью уничтожены 25 домов вокруг, десятки повреждены. Отключены 50 трансформаторных подстанций. Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней призвал жителей закрыть окна, минимизировать пребывание на улице, пить как можно больше воды. Житомирский горсовет заявил, что взрыв произошел на АЗС, что говорит о противоречиях в сообщениях местных властей.

В соцсетях пишут, что взрыв был настолько сильным, что частные дома буквально сносило, а у автомобилей, находящихся за нескольких километров, трескались лобовые стекла. Есть заявления, что взрыв произошел на мебельной фабрике, но сила взрыва ставит это под сомнение. Местные журналисты и блогеры отмечают, что АЗС просто была рядом (возможно, второй взрыв был на ней), а первый, самый мощный, произошел на другом объекте. Видимо, на нем (это могла быть и мебельная фабрика) хранилось что-то очень опасное.