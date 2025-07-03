Обезглавить Церковь: Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий лишен украинского гражданства по указу Зеленского, сообщает СБУ.

Он будто бы в 2002 году получил гражданство России, а также "сознательно противодействует независимости украинской церкви от Московской патриархии". Цель указа - выдворить предстоятеля канонической УПЦ за пределы подконтрольной киевскому режиму территории и обезглавить УПЦ.

Сам предстоятель не отрицал, что у него было российское гражданство, которое он получил автоматически, поскольку на момент распада СССР был прописан в России, где ранее получил духовное образование. Тогда за это никто не преследовал. Позже он отказался от гражданства РФ. Однако этой зацепкой воспользовался Зеленский, который лишил гражданства уже около 20 священнослужителей УПЦ. В прошлом году гражданства был лишен митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого посадили в тюрьму, а вскоре обменяли на пленных боевиков.

Зеленский со злорадством заявил накануне, что будет отбирать паспорт у всех "врагов Украины" и "всем этим персонам места на Украине нет и не будет". Недавно он сказал, что УПЦ "контролируется КГБ".

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент заявил, что у предстоятеля УПЦ только один паспорт - украинский. Он никогда не обращался к другим государствам о получении гражданства. С ним просто пытаются расправиться.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, один из наиболее твердых и последовательных защитников православия, подчеркнул, что выходка Зеленского имеет глубокий духовный смысл. Он может отобрать паспорт, но он не может отобрать Христа.

"Лишение гражданства - это инструмент давления, демонстрация решительности и "защиты суверенитета". Это выгодно, чтобы показать электорату борьбу с "влиянием РФ" внутри страны. Также это отвлекает внимание от социально-экономических проблем... Это событие духовно разрушительно - и для верующих, и для национального единства. Для верных чад УПЦ и вообще для духовной жизни в стране это ведет к усугублению раскола, росту недоверие между Церковью и другими религиозными организациями, государством и народом. Верующие чувствуют себя заложниками политических игр", - написал иерарх, призвав твердо стоять в вере.

Депутат Рады Артем Дмитрук говорит, что "осмелевшие от безнаказанности бесы решили идти ва-банк" и выгнать предстоятеля с Украины. Но 6 млн верующих на Украине могут и должны стать "спасением для Украины, освобождением от "зеленых бесов".

Православный исследовательский центр "Хризма" отмечает, что решение Зеленского выглядит нелогично: зачем лишать гражданства предстоятеля Церкви, которую он грозится со дня на день запретить. Видимо, он попытается поставить на его место кого-то более сговорчивого.