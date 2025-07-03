Россияне больше всего отдыхают в Чечне и Ингушетии

Среди жителей России больше всего свободного времени имеется у жителей Чечни и Ингушетии.

По данным экспертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые изучили данные Росстата, у жителей Чечни в сутки есть 5 часов 51 минута свободного времени. В Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии отдыхают от 5 часов 36 минут до 4 часов 48 минут.

При этом в среднем россияне могут выделить 4 часа 7 минут на то, чтобы отдохнуть. В эти показатели не входит время, потраченное на сон.

Жители Северного Кавказа выделяют больше свободного времени, чем другие россияне, из-за особенностей ценностной системы. В традиционных кавказских культурах семейные и социальные связи исторически имеют приоритет над трудовой деятельностью в западном понимании, сообщают "Известия".