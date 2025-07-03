Банки призвали 10 лет не выдавать кредиты клиентам-банкротам

Российские банки просят ужесточить условия кредитования банкротов.

Им предлагается запретить в течение не пяти, а десяти лет оформлять займы по завершении процедуры, сказано в письме Ассоциации российских банков в адрес Госдумы. В Ассоциации указали, что в последнее время участились случаи, когда должники оформляют кредиты, изначально не собираясь их отдавать под видом несостоятельности.

При этом предлагаемые ужесточения идут вразрез с политикой государства по упрощению процедуры банкротства, которая помогает людям, попавшим в сложную ситуацию, начать свою финансовую историю с чистого листа, сообщают "Известия".

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если платить по кредиту смогут третьи лица.