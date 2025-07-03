Система оплаты штрафа за нарушения ПДД со скидкой может вернуться

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается вернуться к прежней системе оплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой.

Как считает депутат, это позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении "скидки" такая нагрузка только возрастет".

С 1 января 2025 года "скидка" была уменьшена до 25%, при этом были увеличены суммы штрафов. "Много лет у нас действовала скидка 50% на оплату административного "автомобильного" штрафа. Ее прохождение через Государственную думу, к слову, нельзя назвать простым - вышедший из-под моего пера законопроект был в свое время отклонен, однако принят альтернативный, с аналогичной концепцией", - заявил Нилов.

Отмечается, что годами такая система хорошо работала, повышая "штрафную собираемость" и при этом, снижая как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании, сообщает РИА "Новости".