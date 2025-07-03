Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение в вузах

В России высшие учебные заведения уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах.

Об этом заявил заместитель министра Дмитрий Афанасьев. Так он отреагировал на сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах. "В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в семи из десяти ведущих российских вузов цены на обучение по отдельным направлениям подготовки увеличились минимум на 15%, по сравнению с 2024 годом. Наибольший подъем - в Московском физико-техническом институте (50–60%).