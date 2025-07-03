Минфин заявил, что требования к льготной "Семейной ипотеке" ужесточать не планируется

Требования к семейной ипотеке ужесточать не планируется.

Как сообщил Минфин РФ, ее выдача в банках не приостанавливается. Выдача кредитов осуществляется в рамках общего объема средств по программе. Ведомство указало, что программа "Семейная ипотека" по поручению главы государства продлена до 2030 года и распространена на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, а также на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.

В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 трлн до 2 трлн руб. Задержек в предоставлении субсидий банкам нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков.