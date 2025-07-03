США опровергли полную остановку поставок оружия на Украину

Вашингтон не прекращал военную помощь Киеву.

Как заявил журналистам официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, было принято решение лишь по одному отдельному аспекту, что не должно отразиться на мирных переговорах по урегулированию конфликта.

"Это один аспект, одна ситуация, одно изменение", — указал дипломат.

Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов. Пока поступает американская военная помощь, выделенная администрацией Джо Байдена.