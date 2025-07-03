Дуров не исключил, что против Telegram ведется кампания по дискредитации

Против Telegram может вестись целенаправленная кампания по дискредитации.

Как сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, не исключено, что речь идет о целенаправленной кампании по дискредитации мессенджера, который "более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации".

Бизнесмен считает технически безграмотным расследование об IP-адресах Telegram, "которые якобы подвергают угрозе наших пользователей".

Ранее сообщалось, что Telegram никогда не раскрывал частные сообщения третьим лицам, а его шифрование никогда не было взломано. Все серверы принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками компании.