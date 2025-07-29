Смешанное расстройство личности обнаружили у блогера Арега Щепихина*

Смешанное расстройство личности обнаружили у блогера Арега Щепихина*, обвиняемого по делу о разжигании ненависти, сообщают РИА Новости.

Согласно оглашенным в суде документам, по заключению экспертизы у Щепихина* установлено смешанное расстройство личности. Пока стороны не высказывались в суде по данному поводу.

Преснеский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела блогера по существу. Ему продлили арест до 22 января следующего года. Как ожидается, на следующем судебном заседании прокурор огласит обвинительное заключение, а фигурант выскажет свое отношение к нему.

Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин* заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.