Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".

"Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста о точной дате начала отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.

Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.

"Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может и нет", — приводят слова Трампа РИА "Новости".