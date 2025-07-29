"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из Москвы

"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Контакт-центр авиакомпании работает в штатном режиме, на данный момент время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Операторы оказывают помощь клиентам по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств.

Официальный сайт авиакомпании и система бронирования работают корректно.

Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме.