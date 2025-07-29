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Фото: СКР Свердловской области

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту обрушения трехэтажного офисного здания

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту обрушения трехэтажного офисного здания, сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным ведомства, днем 29 июля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о частичном обрушении трехэтажного кирпичного нежилого здания по улице Мартовской в городе Екатеринбурге.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По поручению руководства регионального следственного управления на место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета. Проводится осмотр с применением современной кримтехники, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, изымается интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые процессуальные действия.

В Екатеринбурге обрушилось здание(2025)|Фото: СКР Свердловской области

В МЧС Свердловской области сообщили, что спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений в здании. На месте работали 34 человека и 22 единицы техники. Спасатели обследовали обрушенные конструкции здания. Людей под завалами нет.

Вскоре к работам приступит инженерная техника.

Теги: здание, обрушение, уголовное дело


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Ранее 29.07.2025 15:52 Мск В Екатеринбурге обрушилось трехэтажное офисное здание

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