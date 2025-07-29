29 Июля 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев заявил, что 87 многоквартирных домов, пострадавших от прошлогоднего паводка, отремонтируют до конца года

Вопрос ремонта многоквартирных домов (МКД), пострадавших в ходе наводнения, вызванного прошлогодним паводком, находится на особом контроле как Правительства Оренбургской области, так и прокуратуры региона.

На заседании, которое провел сегодня, 29 июля, глава Оренбуржья Евгений Солнцев, обсуждали ход ремонтов 14 многоквартирных домов в Оренбурге и 73 в Орске, пострадавшие в прошлогоднем паводке.

"Отремонтируем до конца года", - заявил на совещании Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Врио губернатора Оренбургской области поручил главам городов провести соответствующие процедуры торгов и организовать в максимально короткие сроки проведение всех работ по ремонту общего имущества МКД.

Как сообщил глава региона, деньги на это будут направлены из резервного фонда, переданные Правительством Российской Федерации на возмещение понесенных затрат бюджетом Оренбуржья при прошлогоднем ЧС.

Также Евгений Солнцев обратил внимание глав муниципалитетов и регионального минстроя на необходимость оперативно провести аукцион на проведение ремонтных работ по оставшимся 123 многоквартирным домам уже до конца этого года. Глава региона поставил задачу организовать процесс таким образом, чтобы ремонты в этих домах начались в 2026 году.

Теги: евгений солнцев, ремонт многоквартирных домов, паводок, орск


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