Под обрушившейся в Кисловодске скалой может находиться человек

Под завалами обрушившейся в Кисловодске скалы может находиться человек. Сейчас на месте ЧП работают кинологи с собакой, спасатели приступили к разбору завалов, сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Скально-грунтовая порода обрушилась сегодня на территории санатория "Москва". В результате инцидента пострадали два туриста из Тольятти.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, ПАСС и МЧС. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Причины происшествия выясняются", - сообщил мэр.