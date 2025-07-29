В Пермском крае с 28 июля по 3 августа 2025 года вводится ограничение на посещение лесов

В Пермском крае с 28 июля по 3 августа 2025 года вводится ограничение на посещение лесов на территории Кочевского, Кудымкарского, Чайковского лесничеств, а также Частинского участкового лесничества Осинского лесничества. Данная мера связана с высокой угрозой возникновения лесных пожаров. Ограничение не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования.

С 27 июля в регионе действует постановление правительства Пермского края об установлении особого противопожарного режима, который продлится до 10 сентября 2025 года. В этот период полностью запрещается: разведение костров вне специально оборудованных мест, использование открытого огня в парках и на сельхозугодьях, сжигание мусора и горючих материалов, уничтожение порубочных остатков методом сжигания.

За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, для организаций - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.