Глава Орловской области объяснил, почему не увольняет обвиняемых в коррупции чиновников

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил презумпцией невиновности тот факт, что он до сих пор не уволил обвиненных в коррупции чиновников из своей администрации.

"Меня учили в институте, что до принятия решения судом человек не является виноватым. Я не имею ни возможности, ни желания вмешиваться, просто за этим наблюдаю", – сказал Клычков в интервью "Ведомостям".

При этом у Клычкова "огромное количество вопросов" по ситуации с его советником Сергеем Лежневым. Чиновника обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Уже полтора года Лежнев находится в зоне СВО – он заключил контракт с Минобороны.