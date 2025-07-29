Оззи Осборна похоронят в Бирмингеме

Певца Оззи Осборна похоронят 30 июля. Он умер на прошлой неделе в возрасте 76 лет. Церемония состоится в родном для него Бирмингеме.

В 13.00 по местному времени (14.00 мск) начнётся проезд процессии с катафалком Осборна, чтобы поклонники смогли проститься с ним. Кортеж сделает остановку у моста и скамейки группы Black Sabbath, вокалистом и сооснователем которой был музыкант.

Музыкант родился 3 декабря 1948-го в Бирмингиме в бедной семье. Был четвёртым из шести детей. В 2019 г. у него диагностировали болезнь Паркинсона, через четыре года после этого он завершил концертную деятельность, приводит РБК данные Daily mail.