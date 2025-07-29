ПАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск

Работники Павловского автобусного завода ушли в плановый корпоративный отпуск, он полностью оплачивается, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее в Telegram появились сообщения о приостановке работы завода.

Отпуск продлится с 21 июля по 3 августа. "Это традиционный ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах в летний период", - цитирует РБК представителя ПАЗа.

На заводе добавили, что во время отпуска в цехах будет проводиться модернизация оборудования и ремонтные работы.

По данным агентства "Автостат", в России продажи новых автобусов всех марок в первом полугодии упали почти на 60% относительно того же периода 2024 года. Это довольно драматичная картина, которая аналогична ситуации в других нишах автопрома. Из-за отсутствия спроса и затоваривания складов в том или ином формате сокращают производство такие предприятия как ГАЗ, КамАЗ и АвтоВАЗ – эти компании переходят на четырехдневную рабочую неделю.