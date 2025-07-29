В санатории "Москва" в Кисловодске обвалилась скала, два человека пострадали

На территории санатория "Москва" в Кисловодске обвалился кусок скалы. Пострадали двое отдыхающих, они госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщили в МЧС.

Обвал скально-грунтовой породы произошел на проспекте Дзержинского,50. Рядом с местом обвала находится процедурный корпус санатория (порядка 20 метров) площадь обвала составила около 60 кв. метров.

Пока ни в МЧС, ни в администрации санатория не сообщали о риске дальнейшего обвала скальной породы. Об эвакуации постояльцев не сообщалось.