В Екатеринбурге в День города проезд в общественном транспорте будет бесплатным

В предстоящий День города в Екатеринбурге сделают бесплатный проезд на всем общественном транспорте. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

"В День города, 16 августа, сделаем бесплатным проезд на всех видах городского общественного транспорта. Также отменим плату за уличные парковки", - рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в течение двух недель – с 9 по 23 августа – состоится более 300 различных мероприятий: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки, спортивные состязания и так далее.

"Проходить они будут не только в центре, но и в каждом районе уральской столицы. Обеспечим при этом безопасность и комфорт людей, чтобы массовые мероприятия прошли без происшествий", - пообещал Орлов.

В августе Екатеринбург отметит 302-ю годовщину со дня основания.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в центре уральской столицы вместо парковки открылось пространство для отдыха в рамках проекта "Лето на площади".