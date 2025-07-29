Делегация Тюменской области завершила рабочую поездку Республику Беларусь

Делегация Тюменской области завершила рабочую поездку Республику Беларусь, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Встреча завершилась встречей с руководством концерна "Белнефтехим" и производственного объединения "Белоруснефть".

"Обсудили перспективы сотрудничества. Потенциал у партнёрства – высокий. Уже есть конкретные примеры совместной работы. Учебный центр "Белоруснефть" взаимодействует с тюменской компанией "МИДО" по образовательным проектам – за два года обучение прошли около 50 белорусских специалистов. Также в кооперации участвует "ГМС Нефтемаш" – предприятие поставляет оборудование для подачи химических реагентов в магистральные трубопроводы. Предложили коллегам модель тюменского нефтегазового кластера – это формат, где промышленность, наука и инженерные компании работают как единая команда. Такая модель уже показала результат в проектах с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Египта", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что во время вчерашней встречи президент Беларуси Александр Лукашенко попросил оценить перспективы нефтедобычи в республике. Моор сообщил, что регион направит для помощи высококлассных специалистов. Это станет дополнительным направлением для сотрудничества.

"Уверен, поездка в прекрасную Беларусь будет не последней. В очередной раз убедился, что наши народы едины – и историей, и ценностями", - подчеркнул глава региона.