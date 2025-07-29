В Москве взломана система сети аптек "Столички"

В Москве взломана система сети аптек "Столички": не работают кассы и системы учёта, сотрудников отправили в отгул.

Сеть рассчитывает справиться со сбоем в ближайшие день-два. В сеть входят более 1 тыс. точек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, пишет Mash.

Взлом случился после атаки на "Аэрофлот" - перевозчику 28 июля пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Так, восемь рейсов авиакомпании были отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Кроме этого, "Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы в Тюмень.

Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака. Сообщалось, что часть пассажиров пытаются пересадить на рейсы "Победы" и "России".