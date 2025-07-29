Кремль "принял к сведению" заявление Трампа о новом сроке для перемирия на Украине

Кремль «принял к сведению» заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что "хотел бы избежать каких-то оценок" слов американского лидера, передает ТАСС.

Накануне Трамп назвал новый крайний срок для заключения перемирия между Россией и Украиной. "Я установлю новый дедлайн — 10 или 12 дней от сегодняшней даты", - сказал американский лидер, добавив, что у него "нет никаких причин ждать 50 дней".

Напомним, ранее Трамп заявил, что после окончания срока ультиматума в отношении России будут введены новые санкции – это 100-процентные ввозные пошлины в США на товары из России и из стран, которые продолжат торговать с РФ.