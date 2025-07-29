Гарвард готов потратить $500 млн на разрешение спора с Трампом

Гарвард может удовлетворить требование администрации президента США Дональда Трампа потратить до $500 млн на прекращение спора с Белым домом о нарушении в вузе гражданских прав.

Переговоры между двумя сторонами активизировались, сообщили четыре источника The New York times, знакомые с ходом переговоров. По словам одного из собеседников, Гарвард неохотно платит напрямую федеральному правительству, но участники переговоров всё еще обсуждают точные финансовые условия.

Сумма, которую требует правительство, недавно обвинившее Гарвард в нарушении гражданских прав, в два с лишним раза превышает штраф в $200 млн, который заплатит Колумбийский университет. В случае с этим вузом речь идёт о претензиях Белого дома по поводу антисемитизма.

Гарвард основан 28 октября 1636 г. Вопреки распространенному мнению, Джон Гарвард не был основателем вуза, но он был первым крупным благотворителем и пожертвовал учреждению половину своего имущества и библиотеку из нескольких сотен книг.