Жильцов разрушенного взрывом подъезда в Саратове обеспечат новым жильем

Собственников квартир пострадавшего от взрыва газа дома в Саратове обеспечат новым жильем. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Для собственников квартир пострадавшего 5 подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. За порчу и потерю имущества, а также за повреждение автомобиля собственники смогут получить до 300 тыс. рублей. Кроме того, введена единовременная выплата в рамках режима ЧС на приобретение предметов первой необходимости - 15 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Напомним, 25 июля в 10-этажном жилом доме по улице Блинова, 2 из-за взрыва газа обрушились квартиры одного из подъездов. Изначально МЧС сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка.

В регионе введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.